أقوى العلامات التجارية في صناعة السجاد تلتقي في غازي عنتاب

2024-04-03 15:20:00 - المصدر: معرض غازي عنتاب

من المقرر أن تستضيف معرض غازي عنتاب للسجاد، الذي سيجمع الشركات الرائدة في صناعة السجاد، مجموعةTüyap Exhibitions Group بالتعاون مع الغرفة التجارية بغازي عنتاب بدايةً من 28 مايو وحتى 31 مايو 2024، في مركز غازي عنتاب لمعارض الشرق الأوسط (OFM) بتركيا.

يستهدف المعرض جذب عدد كبير من الزوار من منطقة شمال إفريقيا وأوروبا - خصوصًا من منطقة الشرق الأوسط، وستعرض به الشركات المشاركة كل ما تجود به من منتجات، من بينها السجاد المنسوج يدويًا وسجاد الصلاة.

غازي عنتاب، التي تشتهر بأنها عاصمة قطاع السجاد في تركيا، تعد العدة لأن تستضيف معرض غازي عنتاب للسجاد لأول مرة هذا العام، من تنظيم مجموعة Tüyap Exhibitions Group، وستُقام فعاليات المعرض، بالتعاون مع الغرفة التجارية بغازي عنتاب، في مركز غازي عنتاب لمعارض الشرق الأوسط (OFM) بدايةً من 28 مايو وحتى 31 مايو 2024، ويحظى هذا المعرض بدعم من محافظة غازي عنتاب، وبلدية غازي عنتاب الكبرى، وجمعية مصدري السجاد في جنوب شرق الأناضول (GAHIB)، وغرفة النجارين والنساجين في غازي عنتاب.

صُمم هذا المعرض ليقدم إسهامات ملموسة في الطريق نحو الأهداف التجارية التي يسعى قطاع السجاد إلى بلوغها، وسيضم مجموعة واسعة من المنتجات، مثل السجاد المنسوج آليًا، والبُسُط، والحصير، وسجاد الصلاة، وأغطية الأرضيات النسيجية (التي تغطي من الجدار إلى الجدار)، والألياف، والخيوط، والمنسوجات، بالإضافة إلى آلات نسج السجاد وملحقاتها.

من المتوقع أن يحضر المعرض عدد كبير من الزوار الدوليين من مختلف الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والعراق ومصر وليبيا والمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وأستراليا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية ونيجيريا وكينيا.

غازي عنتاب ستستعرض إمكانياتها أمام العالم أجمع

أشار إلهان إرسوزلو، المدير العام لشركة Tüyap Fairs Productions Inc، إلى أن غازي عنتاب تتربع على عرش إنتاج السجاد المنسوج آليًا وتصديره على مستوى العالم بقوله: "ينبغي أن يحظى ما نتمتع به من إمكانيات بما يستحقه من تقدير من العالم أجمع وكذلك من دولتنا نفسها، ونحن نؤمن أن معرض غازي عنتاب للسجاد، الذي تنظمه مجموعة Tüyap Exhibitions Group لأول مرة، سيخلق تأثيرًا ملموسًا هذا العام، فقد نجحنا في بيع نصف تذاكر حضور المعرض حتى الآن، وتشمل قائمة المشاركين 40 شركة مختلفة من 10 دول ونحو 200 شركة في المجمل، وستعرض آلاف الأمتار المربعة من السجاد. يقام المعرض في قاعتين تبلغ مساحتهما 30 ألف متر مربع، وستضمان جميع ما يجود به قطاع السجاد من منتجات مثل السجاد المنسوج يدويًا، وأغطية الأرضيات المنسوجة، وسجاد الصلاة".

سلط تونجاي يلدريم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بغازي عنتاب، الضوء على حقيقة أن قطاع السجاد يمثل حجر الأساس في اقتصاد غازي عنتاب، وقد أعرب عن حماسه وتفاؤله بشأن معرض غازي عنتاب للسجاد الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته في 28 مايو القادم. ذكر يلدريم: "لا يوجد أفضل من غازي عنتاب، بفضل ما تمتاز به من البنية التحتية القوية لإنتاج السجاد وحصتها السوقية في هذا القطاع، لتشكيل الاتجاهات في موضة السجاد العالمية، وهي تستعد لاستقبال كبرى الشركات العالمية في صناعة السجاد على أرضها في الفترة من 28 إلى 31 مايو. إن إمكانية تجمع ممثلي قطاع السجاد من جميع أنحاء العالم في مدينتنا لحضور معرض غازي عنتاب للسجاد لهي أمر مثير، وأثق في أن هذا المعرض سيعود بكثير من النفع على شركاتنا المحلية العاملة في هذا القطاع من خلال تقوية العلاقات التجارية القائمة وإقامة علاقات جديدة، علاوة على هذا، ينبغي أن يكون لهذا المعرض تأثير إيجابي على تعافي الإنتاج والتجارة وانتعاشهما في منطقتنا، بعدما عانياه من أضرار جسيمة بسبب الزلازل التي وقعت في 6 فبراير. إننا نتطلع إلى الترحيب بجميع ممثلي القطاع في غازي عنتاب يوم 28 مايو القادم".

3 مليارات دولار من صادرات السجاد

بلغ حجم التجارة العالمية في قطاع السجاد نحو 17.2 مليار دولار، وتصدر تركيا وحدها سجادًا بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا إلى 117 دولة، مما يجعلها تحتل المركز الثاني في إنتاج جميع أنواع السجاد والمركز الأول في إنتاج السجاد المنسوج آليًا على مستوى العالم، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في قائمة وجهات التصدير العشر الأولى (بنسبة 45 في المئة) يليها العراق وإنجلترا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وليبيا وروسيا وكازاخستان.

يمكنكم زيارة معرض غازي عنتاب للسجاد من الساعة 10:00 إلى 18:00 من 28 مايو حتى 30 مايو 2024، ومن الساعة 10:00 إلى 17:00 في يوم 31 مايو 2024.

معلومات عن Tüyap:

تتميز شركة Tüyap، التي تأسست على يد بولنت أونال في عام 1979، بأنها الشركة الأولى لتنظيم المعارض في تركيا، وقد أصبحت منذ ذلك الوقت رائدة تنمية صناعة تنظيم المعارض في البلاد. على مدار الخمسة والأربعين عامًا الماضية، نجحت شركة Tüyap في تنظيم عدد كبير من المعارض في تركيا وخارجها على المستوى الدولي، وخلال هذه الفعاليات، قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 350 ألف شركة من مختلف البلدان واستقبلت أكثر من 70 مليون زائر.

تنظم شركة Tüyap المعارض المتخصصة من خلال خمسة مراكز للمعارض تمتلكها وتديرها داخل تركيا، إضافة إلى المكاتب الدولية التي تمتلكها وتديرها في ستة بلدان مختلفة، وتحرص الشركة على الحفاظ على علاقات تعاون طويلة الأمد مع أكثر من 100 منظمة مهنية، بدعم من فريقها الذي يضم عددًا من الخبراء والمحترفين. من الجدير بالذكر أن Tüyap قد حظيت بشرف تنظيم أول معارض لمنتجات التصدير التركية في الصين وروسيا وإفريقيا، وتواصل جهودها في تنظيم المشاركة الوطنية التركية في متوسط 10 معارض دولية سنويًا. تواصل Tüyap تقديم ابتكاراتها من خلال تنظيم المعارض المختلطة (التي تجمع بين العناصر المادية والافتراضية)، والاستفادة من قدراتها الرقمية، باعتبارها شركة تنظيم المعارض الوحيدة في القطاع الخاص في تركيا التي تمتلك مراكزها الخاصة لتنظيم المعارض.

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