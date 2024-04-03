سباق أرجنتيني "شرس" بين ريال مدريد وبرشلونة

2024-04-03 16:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، أن برشلونة وريال مدريد دخلا في صراع شرس، من أجل ضم أحد المواهب الأرجنتينية الشابة.

وبحسب شبكة "TYC" الأرجنتينية، فان برشلونة وريال مدريد مهتمان بضم فرانكو ماستانتونو (16 عاما)، صانع ألعاب ريفر بليت،.

وشارك ماستانتونو مع ريفر بليت في 10 مباريات وسجل هدفا واحدا، لكن مستواه الرائع مقارنه بعمره، لفت أنظار برشلونة وريال مدريد.

وأضاف التقرير، أن برشلونة هو أول من قدم عرضا لضم ماستانتونو، بعد أن تواصل مع وكلاء اللاعب للاستفسار عن إمكانية ضمه.

بعد ذلك، انضم ريال مدريد للسباق في إطار إستراتيجيته لاستقطاب المواهب الشابة.

ويمتد عقد ماستانتونو مع ريفر بليت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو.

وما يزيد من المنافسة بين قطبي إسبانيا، هو أن اللاعب الشاب يمتلك جواز سفر إيطالي، وبالتالي لن يحصل على مكان لاعب أجنبي.

المصدر: دورينا