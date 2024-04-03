قائممقام الهارثة يكشف تفاصيل زيارة وزير التربية للقضاء وتوجيه ببناء مدرسة جديدة.. فيديو

2024-04-03 16:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

كشف قائمقام الهارثة في محافظة البصرة نذير الشاوي، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، تفاصيل زيارة وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري الى القضاء.

وقال الشاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير التربية وجه ببناء مدرسة جديدة في الجانب المقابل لتجنب عبور الطلبة".

واضاف أن "المحافظ اسعد العيداني تبنى انشاء جسور بهذه المنطقة بشكل عاجل، فضلا عن نشر مفارز للشرطة بالقرب من مناطق عبور الطلبة".

واشار الى أن "مشروع انشاء الجسور في القضاء تم تضمينه في خطة عام 2019 الا انه مجلس المحافظة السابق لم يدرج هذه المشاريع".

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بقضاء الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 9 آخرين.

وأعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، امس الثلاثاء، ان "حادثة البصرة كانت نتيجة تصادم سيارتين في وقت خروج التلاميذ من المدرسة" مشيرا الى، ان "الحادثة أدت الى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 11 آخرين والموجودون حالياً في المستشفى 4 فقط بعد خروج 7 من المصابين و3 من المصابين حالتهم مستقرة وواحدة حالته حرجة".

كما أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على سائق الشاحنة.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادثة الدهس لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه.

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