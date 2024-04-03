النفط: تحالف أوبك+ يتفق على عدم تغيير سياسة الإنتاج حتى حزيران المقبل

2024-04-03 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن تحالف "أوبك+" اتفق على عدم تغيير سياسة الإنتاج حتى حزيران المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في "أوبك، واوبك بلس "الدورة (53) قد قرر التوصية بالإبقاء على مستويات الإنتاج التي أقرت في الاجتماع السابق حتى حزيران المقبل من دون تغيير".

وأشار جهاد، الى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد شارك في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج، عبر تقنية الفيديو إلى جانب أعضاء المجلس، بمشاركة مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عمار العنبكي، ومثل العراق في المنظمة".

وأضاف، أنه "تم التأكيد على أهمية الإبقاء على مستويات الإنتاج المقررة سابقاً إلى جانب التزام الدول الأعضاء من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية".

ونوه، بأن "المجلس، قرر عقد اجتماعه المقبل في الأول من حزيران 2024 ".