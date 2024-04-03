مجلس ذي قار يمنح مسؤولا محليا "إجازة إجبارية" لسوء إدارته

2024-04-03 16:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، منح قائمقام قضاء الفهود "إجازة إجبارية" لسوء إدارته القضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار ناقش خلال جلسته التي عقدت، اليوم، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الواقع الخدمي في قضاء الفهود جنوبي المحافظة ذي قار وصوت بالاغلبية المطلقة على إعطاء قائممقام القضاء (زكي حسون) اجازة إجبارية خلال الفترة المقبلة.

وبين مراسلنا، أن المجلس صوت على تسمية رؤساء 21 لجنة عاملة ضمن لجان المجلس، موضحا أن اللجان هي "اللجنة الأمنية: احمد الرميض"، "اللجنة الفنية: محمد هادي"، "لجنة النزاهة: هدية جاسم"، "لجنة الصحة: احمد الخفاجي"، "لجنة التربية: احمد فرحان"، "لجنة الخدمات: رياض محسن"، "اللجنة القانونية: كوثر منصور"، "لجنة الطاقة: عزة الناشي"، "لجنة التخطيط والاستثمار: رواسي كريم"، "لجنة التعيينات والعقود: نغم رزاق"، "اللجنة المالية والاقتصادية: سالم عجمي"، "لجنة المرأة والرعاية الاجتماعية: نغم رزاق"، "لجنة الزراعة والموارد: زينب شهيد"، "لجنة السياحة والاثار: عمار ياسر"، "لجنة الثقافة والاعلام: احمد سليم"، "لجنة الشباب والرياضة: سلام جبار"، "لجنة السجناء والشهداء: علي خصاف"، لجنة شؤون العشائر: سالم عجمي"، "لجنة حقوق الإنسان: عمار ياسر"، "لجنة تقييم الأداء: سلام جبار".

كما تم انتخاب عضو مجلس محافظة ذي قار احمد سليم أمين سر لشؤون المجلس.