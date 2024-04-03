مناطق شرقي ديالى تترقب افتتاح "أكبر" مستشفى العام المقبل

2024-04-03 16:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف دائرة صحة ديالى، يوم الأربعاء، عن نسب الإنجاز في أكبر مستشفى يشيد شرقي المحافظة، فيما حددت مطلع العام المقبل موعدا لدخوله الخدمة.

وقال المتحدث باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى مندلي قيد الانجاز سيكون أكبر مستشفى في المناطق الشرقية والحدودية لمحافظة ديالى، وسيوفر العناية الصحية الى سكان قضاء مندلي وبلدة قزانية والقرى الحدودية البالغ عددها أكثر من 40 قرية".

وأضاف العزاوي، أن "المستشفى مكتمل الملحقات بسعة 50 سريراً وقابل للتوسعة إلى 100 سرير ومكون من 5 طوابق ونسبة الإنجاز الحالية بلغت 70 %"، مشيرا إلى أن "المستشفى سيكتمل انجازه نهاية هذا العام ويدخل الخدمة مطلع العام المقبل".

وأشار إلى أن "صحة ديالى تتخذ الإجراءات اللازمة حاليا من أجل تجهيز المستشفى بالأجهزة والمستلزمات الصحية والأدوية عند اكتمال إنجازه".

من جهته أكد المواطن علي المندلاوي لوكالة شفق نيوز، أن "سكان المناطق الحدودية في مندلي وقزانية يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة وكان الجميع يضطر للذهاب الى بعقوبة او بلدروز ويقطع عشرات الكيلومترات من أجل الوصول الى مستشفى للحصول على العلاج الطارئ وهناك حالات توفيت قبل وصولها الى المستشفى بسبب بعد المسافة".

وبين أن "العوائل عانت كثيرا نتيجة عدم وجود مستشفى قريب طيلة العقود الماضية"، لافتا الى أن "انجاز بناء مستشفى مندلي سينقذ الجميع ويوفر الجهد وعناء السفر للسكان".