الطاقة النيابية: حكومة السوداني وضعت الأمور في نصابها بشأن ملف الكهرباء

2024-04-03 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تقديم توصيات لوزارة الكهرباء بشأن الصيف المقبل، فيما أشارت الى أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضعت الأمور في نصابها بشأن ملف الكهرباء.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة وليد السهلاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع الكهرباء هو الشغل الشاغل للحكومة واللجنة بشكل خاص، باعتبار الأخيرة هو الجهة المشرفة على متابعة سياسة وزارة الكهرباء أو سياسة الدولة بما يتعلق بقطاع الكهرباء".

وأضاف السهلاني، أن "الدورة النيابية السابقة شكلت لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء من عام 2005 إلى عام 2021، وكانت هنالك جملة من الملاحظات، في ما يتعلق بالإشكالات التي وردت في سياسة الدولة باتجاه الكهرباء".

وتابع: أن "حكومة السوداني وضعت الأمور في نصابها، ولكن تحتاج إلى ركائز أساسية، منها أن إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقع للصيف القادم هو 26 ألف ميغا واط، حيث يجب أن تكون ساعات التجهيز لمحافظات البصرة وذي قار وميسان بمعدل يصل إلى 19 و 20 ساعة، والمحافظات الأخرى بمعدل سعات يصل إلى 12 - 14 ساعة، بشرط إذا توفر الغاز الإيراني، والتخصيصات المالية".

وأوضح، أن "الموازنة العامة تضم تخصيصات مالية لقطاع الكهرباء، لكن المشكلة في السيولة المالية التي نحتاجها في شبكات النقل والتوزيع، حيث أن خطوط النقل في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ليست بمستوى الطموح".

وأشار إلى، أن "هنالك ملفات كثيرة في لجنة الطاقة، منها في ما يتعلق بالإنتاج بشكل عام بالمنطقة الجنوبية، فمحافظة البصرة شبه مكتفية، ولكن نحتاج إلى زيادة الإنتاج في محافظة ذي قار، ولدينا موضوع توسعة المحطة الحرارية في وحدتين، وموضوع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والربط الكهربائي والجباية وغيرها من الملفات".