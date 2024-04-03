2024-04-03 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، أن مجسر قرطبة حل عقدة مرورية سببت زخماً وسط بغداد، لافتة الى أن المجسر سيكون ممراً الى المدينة الأكثر كثافة سكانية في العاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهمية مجسر قرطبة تكمن في موقعه وسط بغداد بالاضافة الى كونه ممراً الى المدينة الأكثر كثافة سكانية في العاصمة وهي مدينة الصدر، فضلاً عن وجود عدة وزارات قريبة منه وهي الداخلية والتعليم والنقل والنفط"، مبيناً أنه "من خلال الدراسات الميدانية، لوحظ أن التقاطع الموجود في هذه المنطقة المكتظة بحركة المركبات يسبب تأخيراً كبيراً نتيجة العقدة المرورية إضافة الى العقدة الموجودة ضمن مقتربات طريق محمد القاسم بالدخول والخروج من والى هذه الساحة".

وأكد أنه "تم حل هذه المشكلة برفع مستوى الحركة المرورية الى أعلى بإنشاء مجسر فوق سريع محمد القاسم يمتد من ساحة الطيران باتجاه شارع بور سعيد بالاضافة لتنظيم التقاطع الموجود أسفل هذا المجسر وتوسعة المقتربات وعمل استدارات أرضية من كلا الاتجاهين".