المفوضية تفتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان اقليم كردستان

2024-04-03 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعلن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 2024/4/4 ولغاية 2024/4/20 عبر الرابط التالي (pcemp.ihec.iq)".

وأضافت أن "المحافظات المشمولة بالتقديم هي أربيل - السليمانية – دهوك"، مشيرة الى أن "التقديم يشمل الفئات التالية (موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم".