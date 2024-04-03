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المفوضية تفتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان اقليم كردستان

المفوضية تفتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان اقليم كردستان
المفوضية تفتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان اقليم كردستان
2024-04-03 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعلن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 2024/4/4 ولغاية 2024/4/20 عبر الرابط التالي (pcemp.ihec.iq)".

وأضافت أن "المحافظات المشمولة بالتقديم هي أربيل - السليمانية – دهوك"، مشيرة الى أن "التقديم يشمل الفئات التالية (موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم".



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