وزير التربية الكوردستاني يزف بشرى للمحاضرين: مستحقاتكم تصرف قبل العيد

2024-04-03 16:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأربعاء، أن مستحقات المحاضرين المجانيين ستصرف قبل عيد الفطر.

وقال سعيد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قرر صرف مستحقات المحاضرين المالية بأسرع وقت ممكن وقبل العيد".

وكانت وزارة التربية في إقليم كوردستان، قررت يوم الأحد، 7 كانون الثاني / يناير 2024، تعيين المعلمين غير المعينين "المحاضرون بالمجان" بصفة عقود وفق تعليمات وزارة المالية والاقتصاد بالإقليم.