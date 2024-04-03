2024-04-03 16:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن حادث الهارثة الذي وقع في محافظة البصرة وراح ضحيته عدد من التلاميذ ليس الأول، فيما أشارت الى أنها ستبذل الجهود لحماية التلاميذ والطلاب والتحفيز على بناء الجسور ووضع علامات مرورية. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته منصة “إيشان”، إنه “بناء على تكليف […]

ظهرت المقالة بعد حادثة البصرة.. التربية توجه إدارات المدارس ومعلميها بتحمل مسؤولية إخراج الطلبة لبيوتهم أولاً على Eishan.