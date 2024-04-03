استخبارات الحشد الشعبي تطيح بعنصر إرهابي في صلاح الدين

2024-04-03 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعنصر إرهابي في صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت الأربعاء، من الإطاحة بأحد الإرهابيين في محافظة صلاح الدين.وأضافت، أن "مفارز المديرية العامة للمعلومات في المعاونية نجحت بإلقاء القبض على المتهم الإرهابي (م.ج.م) في صلاح الدين، بعد أن حاول الهرب من محافظة ديالى إلى صلاح الدين".وأشارت، إلى أنه "اتخذت بحق الإرهابي المذكور الإجراءات القانونية المتبعة أصوليا".