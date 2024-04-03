الخارجية النيابية: زيارة السوداني لواشنطن "بروتوكولية" ولم تتأثر بقصف القنصلية الإيرانية

2024-04-03 17:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، على تأثير التصعيد المرتقب ما بين إيران وإسرائيل على زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن بعد أيام.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق لن يؤثر على زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن المرتقبة، لكن التصعيد من قبل إيران، كرد على هذا القصف وهو امر متوقع، قد يكون له تأثير على الزيارة فأي تصعيد في المنطقة يكون له تداعيات على عموم العالم، ولهذا التأثير على الزيارة سيكون مرتبط بحجم ونوع الرد الإيراني وتداعياته".

وأضاف الموسوي انه "في حال حصلت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، ولم تتأثر بقصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، فهذه الزيارة ستكون بروتوكولية، وليس زيارة حسم الملفات المهمة، فالإدارة الامريكية، ليس لها أي جدية في حسم أي من الملفات التي يريد العراق حسمها خلال زيارة السوداني".

وسيزور محمد السوداني واشنطن يوم 15 نيسان المقبل بدعوة من البيت الأبيض، والتي من المتوقع ان تشهد مناقشة عدة ملفات مشتركة، ابرزها الوجود العسكري الأمريكي اضافة الى ملف الدولار.