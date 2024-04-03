مجلس محافظة الانبار ينتخب قائممقام لقضاء حديثة

2024-04-03 17:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

اعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، انتخاب عباس حسين فرحان قائما لمقام قضاء حديثة.

وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "تم التصويت خلال الجلسة السادسة برئاسة عمر مشعان دبوس على إنتخاب عباس حسين فرحان قائما لمقام قضاء حديثة وبالأغلبية المطلقة".

وبحسب البيان، تقدم القائمّقام بـ"الشكر لرئيس المجلس والاعضاء على منحه الثقة، ومعاهدتهم على العمل بكل تفانٍ وأخلاص لخدمة أهلنا في قضاء حديثة واكمال مسيرة الاعمار والتقدم نحو الازدهار".