وزير العدل يوعز بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية في سنجار

2024-04-03 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية لشاغليها من أهالي سنجار.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعا مع الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (364) لسنة 2022 والخاص بتمليك المجمعات السكنية البالغ عددها (11) مجمعا والمتضمنة (14) ألف وحدة سكنية لشاغليها من أهالي سنجار وتذليل الصعوبات أمام تلك الدوائر للإسراع بتنفيذ القرار أعلاه".وأضاف البيان، أن "شواني أوعز إلى دائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لتغيير جنس اراضي المجمعات المذكورة إلى سكنية ليتسنى تمليكها لساكنيها من أهالي قضاءي سنجار والبعاج كما وجه معاليه بمباشرة عمل ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار من الموقع البديل وتزويد البلديات بصور القيد المطلوبة والمضي قدماً بإجراءات التمليك".وأشار، إلى أنه "جرى ذلك بحضور مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين خلف سنجاري ومسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (habitat) محمد الربيعي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم عبد الله ومدير تسجيل عقاري نينوى ومدير عقاري نينوى/ الزهور، وكذلك ملاحظ تسجيل عقاري سنجار ومدير بلديات نينوى".