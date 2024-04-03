التجارة: استقرار في أسعار المواد الغذائية بفضل الدعم الحكومي

2024-04-03 18:12:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق بفضل الدعم الحكومي، مشيرة إلى ضخ كميات مستمرة من الحبوب والمواد الغذائية ذات جودة عالية في المنافذ التسويقية بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لتجارة الحبوب تواصل ضخ كميات من الحبوب والمواد الغذائية، ومن بينها مواد السلة الغذائية في المنافذ التسويقية من أجل زيادة العرض وخفض الأسعار".

وأضاف، أن "المنافذ التسويقية الحكومية تضم أفضل المواد الغذائية، بما فيها اللحوم وبيض المائدة وكثير من المواد الأخرى، وأن القطاع الحكومي ينافس بنوعيات ممتازة من هذه المواد، بالإضافة إلى مواد السلة الغذائية التي حققت أمنا غذائيا مستمرا".

وتابع، أن "القطاع الخاص يمكنه المساهمة كذلك بخفض الأسعار في إطار التنافس الحالي مع الحكومي وتدخل الأخير في توفير المواد الغذائية يأتي للحفاظ على استقرار السوق".

وأكد الكرعاوي، "انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في عامي 2023- 2024 بعد أن استلمت الحكومة الحالية مهامها"، منبها، أن "كيس الطحين كان يباع بـ 50 ألف دينار، وهبط سعره إلى 20 ألف دينار".

وأشار إلى الدعم الحكومي الذي يتمتع به الفلاحون والمزارعون، إذ تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ 850 ألف دينار بزيادة 350 ألف دينار عن السعر العالمي للطن الواحد.