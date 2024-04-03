بارزاني يعلن التوصل إلى "حل مناسب" لمسألة تخصيص رواتب الموظفين في كردستان

2024-04-03 18:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

اعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، التوصل إلى "حل مناسب" لمسألة تخصيص رواتب الموظفين، دون الكشف عن "تفاصيله".

وقال بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بفضل الله تعالى وبالإرادة الصلبة لمواطنينا الأحبة، توصلنا إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريق حكومتنا بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".

واضاف: "أودّ أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي ساندتنا ودعمتنا من أجل تجاوز هذه العقبات والمعوقات معاً".

وتابع: "لقد واجه إقليم كردستان خلال الفترة الأخيرة محاولاتٍ عديدة للنيل من مواطنيه وإثارة اليأس في نفوسهم، ويطيب لي هنا أن أُعبّر عن بالغ شكري وتقديري للموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم على صمودهم وثباتهم، وسنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط خلال اليومين المقبلين".