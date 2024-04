بالصور: مدرستان شمال الناصرية تحذران من تكرار كارثة البصرة

2024-04-03 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظم مدرسو واولياء امور مدرسة الامل الجديد وثانوية العدالة الواقعة بين الغراف والناصرية قرب الطريق السريع من تكرار كارثة حادثة البصرة نتيجة عدم وجود جسور للمشاة يمكن من خلالها عبور الطلبة بامان او وضع مطبات اصطناعية.وطالب الكادر التدريسي في حديث لشبكة اخبار الناصرية ان نصب جسر مشاة او...

