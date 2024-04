مجلس محافظة ذي قار يمنح قائممقام قضاء الفهود اجازة اجبارية

2024-04-03 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: منح مجلس محافظة ذي قار إجازة إجبارية لقائمقام الفهود زكي حسين خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاربعاء. وذكر الناطق الرسمي للمجلس ياس الخفاجي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن المجلس منح إجازة إجبارية للقائمقام بعد استماعها إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الواقع في قضاء الفهود....

