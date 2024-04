2024-04-03 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تنشر شبكة اخبار الناصرية لجان المجلس التي تم التصويت عليها في مجلس محافظة ذي قار اليوم الأربعاء . اللجنة الامنية : السيد احمد ناظم الرميضاللجنة الفنية : الدكتور محمد هاديلجنة النزاهة : السيدة هدية جاسم الخيكانيلجنة الصحة : الدكتور احمد غني الخفاجيلجنة التربية : السيد احمد فرحان الخفاجيلجنة...

The post شبكة اخبار الناصرية تنشر لجان المجلس التي نال عضوتيها أعضاء مجلس ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.