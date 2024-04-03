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شبكة اخبار الناصرية تنشر لجان المجلس التي نال عضوتيها أعضاء مجلس ذي قار

شبكة اخبار الناصرية تنشر لجان المجلس التي نال عضوتيها أعضاء مجلس ذي قار
شبكة اخبار الناصرية تنشر لجان المجلس التي نال عضوتيها أعضاء مجلس ذي قار
2024-04-03 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تنشر شبكة اخبار الناصرية لجان المجلس التي تم التصويت عليها في مجلس محافظة ذي قار اليوم الأربعاء . اللجنة الامنية : السيد احمد ناظم الرميضاللجنة الفنية : الدكتور محمد هاديلجنة النزاهة : السيدة هدية جاسم الخيكانيلجنة الصحة : الدكتور احمد غني الخفاجيلجنة التربية : السيد احمد فرحان الخفاجيلجنة...

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