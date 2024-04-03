رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على تعضيد العلاقات مع مختلف الدول

2024-04-03 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، حرص العراق على تعضيد علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، السفير الماليزي لدى العراق محمد شهير بن صبر الدين، وناقشا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وأكد رئيس الهيئة- بحسب البيان- أن "العراق حريص على تعضيد علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول ومنها ماليزيا، وتشجيع الشركات الماليزية نحو المشاريع الكبرى والحيوية في العراق".من جهته، شكر السفير الماليزي محمد شهير بن صبر الدين، "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية؛ لاهتمامه بتطوير العملية الاستثمارية وفتح الآفاق مع الشركات العالمية الرصينة وتنشيط الفعاليات الهادفة التي تحقق المصالح المشتركة بين بغداد وكوالالمبور".