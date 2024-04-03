2024-04-03 18:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد زعماء "محور المقاومة" من العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، دعمهم للفصائل الفلسطينية وقطاع غزة في حربهم ضد إسرائيل، في حين أكد رئيس تحالف "نبني" هادي العامري إصرار العراق حكومة وشعباً ومقاومة على إخراج الاحتلال الأمريكي من البلاد.

جاء ذلك خلال كلمات لكل من ورئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وقائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة.

وأقامت "المقاومة العراقية" حفلاً جماهيرهاً في قاعة بدر الكبرى بمنطقة الجادرية وسط العاصمة، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وقال العامري، إن "القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل العراقيين مرجعية وحكومة وشعباً ومقاومة"، مضيفاً أن "المرجعيات الدينية في العراق كان لها موقف مشرف وشجاع عبر التاريخ".

وأشار إلى أن "المقاومة في العراق كان لها موقفها المتوقع لإنقاذ أهالي غزة وردع العدو.. لم تكن صولة العراقيين في مواجهة العدو الصهيوني جديدة بل كانت امتداداً لمسار جهادي متواصل".

وتابع أن "موقف الشعب العراقي تجاه الاحتلال موقف مبدئي ورفضه بثورة العشرين وأيضاً بعد العام 2003"، مبيناً أن "الاحتلال عاد دون أي غطاء شرعي للعراق تحت ذريعة محاربة الإرهاب ورفضنا وجوده".

وأكد أن "الحكومة والشعب والمقاومة اليوم أكثر إصراراً على خروج الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة".