بارزاني يقدم شكره لرئيس الوزراء بعد التوصل لحل مناسب بشأن رواتب موظفي الإقليم

2024-04-03 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد التوصل لحل وصفه بالمناسب بشأن رواتب موظفي الإقليم.وقال بارزاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "بفضل الله تعالى وبالإرادة الصلبة لمواطنينا الأحبة، توصلنا إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".وأضاف بارزاني،" أودّ أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي ساندتنا ودعمتنا من أجل تجاوز هذه العقبات والمعوقات معاً".وأكد" لقد واجه إقليم كردستان خلال الفترة الأخيرة محاولاتٍ عديدة للنيل من مواطنيه وإثارة اليأس في نفوسهم، ويطيب لي هنا أن أُعبّر عن بالغ شكري وتقديري للموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم على صمودهم وثباتهم، وسنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط خلال اليومين المقبلين".