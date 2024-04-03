"بغداد اليوم" تلتقي بوالد أربعة تلاميذ توفوا بحادثة الهارثة: المدرسة تتحمل المسؤولية

2024-04-03 19:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حمّل والد أربعة تلاميذ توفوا في حادثة السير أمس في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، المدرسة "مسؤولة" ما حدث.

وألتقت "بغداد اليوم"، بالوالد المفجوع في مجلس عزاءه، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، وطالب بضرورة معالجة أسباب الحادث ومنع تكراره.

ولفت الى، انه "ألتقى محافظ البصرة، أسعد العيداني، خلال زيارته العزاء ووعد الأخير ببناء مدرسة".

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عصر أمس عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرستهم في منطقة الهارثة شمال البصرة وتسبب الحادث بمصرع 6 منهم واصابة 9 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على سائق الشاحنة الذي قال في الاعترافات الأولية ان "خللاً حصل في مكابح مركبته تسبب بوقوع الحادث".



DqyE7cQaT48