مسيحيو العراق يحتفلون برأس السنة الآشورية الجديدة بالغناء والرقص

2024-04-03 19:18:03 - المصدر: فرانس 24

بملابس وموسيقى تقليدية نزلت الجموع إلى شوارع مدينة دهوك بشمال العراق للاحتفال بحلول السنة الآشورية الجديدة. تعرف السنة الآشورية باسم أكيتو ويحتفل بها كل عام من الأول من أبريل وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه. يقيم في العراق حاليا العديد من المجتمعات المسيحية القديمة يقدر عدد أفرادها بما بين 200 ألف و300 ألف نسمة من بين 1,5 مليون نسمة كانوا يعيشون في البلاد قبل الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003.