الرافدين يعلن إطلاق الدفعة الأولى من السلف

2024-04-03 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، مساء اليوم الأربعاء، (3 نيسان 2024)، عن إطلاق الدفعة الأولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الالكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني.

وأوضح المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم، أن "التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين اثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي اليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها".

ولفت الى "إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان استكمل كافة الإجراءات وصرفها الكترونيا".