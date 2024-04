2024-04-03 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: صوت مجلس محافظة ذي قار في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاربعاء على اختيار العضو احمد سليم امين سر للمجلس. وذكر الناطق الرسمي للمجلس ياس الخفاجي لشبكة اخبار الناصرية ان المجلس صوت اليوم على اختيار 21 لجنة موزعة بين اعضاء المجلس. واضاف، انه تم التصويت ايضا على اختيار...

