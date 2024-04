مجلس ذي قار يوصي باعفاء مديري البلدية والزراعة في قضاء الفهود

2024-04-03 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أوصى مجلس محافظة ذي قار اليوم الأربعاء باعفاء مديري دائرة البلدية والزراعة في قضاء الفهود بعد الاستماع الى تقرير لجنة تقصي الحقائق.وقال الناطق بإسم مجلس المحافظة ياس الخفاجي لشبكة اخبار الناصرية، ان مجلس المحافظة أوصى باعفاء مديري البلدية والزراعة في قضاء الفهود خلال جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء.وأضاف...

