2024-04-03 19:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، التوصل إلى “حل مناسب” لمسألة تخصيص رواتب الموظفين، دون الكشف عن “تفاصيله”. وقال بارزاني في بيان، ورد لـ “إيشان”: “بفضل الله تعالى وبالإرادة الصلبة لمواطنينا الأحبة، توصلنا إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريق […]

ظهرت المقالة لم يكشف تفاصيله.. بارزاني “يشكر” السوداني: توصلنا إلى حل مناسب لمشكلة الرواتب أولاً على Eishan.