2024-04-03 19:24:09 - المصدر: منصة إيشان

لا غرابة في أن تكون فصائل المقاومة العراقية أبرز الداعمين لزيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني المرتقبة إلى واشنطن، رغم أنها تأتي في موقفٍ معاكس مما حدث مع مصطفى الكاظمي حين التقى دونالد ترامب في أغسطس 2020، لكن قد يحدث أن تنقلب مواقف الفصائل مع السوداني، إذا أخفق الثاني في تحقيق غاية الأول، وتحديداً في […]

ظهرت المقالة نظرة على زيارة السوداني لواشنطن.. ملف “التحالف الدولي” أعقد مما نعرف أولاً على Eishan.