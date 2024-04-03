خبر سار لبرشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

2024-04-03 20:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (3 نيسان 2024)، عن موقف ثنائي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وحصل الثنائي إلى جانب زميلهما إنييجو مارتينيز، على بطاقة صفراء في مباراة لاس بالماس الماضية، هي الخامسة لهما، حتى يتم إيقافهم عن مباراة قادش ويصبح سجلهم نظيف من البطاقات قبل الكلاسيكو.

وطالبت بعض وسائل الإعلام الإسبانية بإيقاف ليفاندوفسكي وكانسيلو مباراتين، لأنهما تعمدا الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة لهم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك بند في لائحة قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بالفعل، يؤكد أن في حالة تعمد اللاعب الحصول على بطاقة صفراء لتجنب الغياب عن أي مباراة، فيجب معاقبته بالإيقاف لمباراة أخرى.

ورغم ذلك، فقد أكدت لجنة المسابقات أن ليفاندوفسكي وكانسيلو سيغيبان لمدة مباراة واحدة فقط، لأنه "ليس هناك أي إثبات على تعمدهما الحصول على الإنذار الخامس أمام لاس بالماس".

وبالتالي، تأكد غياب ليفاندوفسكي وكانسيلو ومارتينيز عن مباراة قادش المقبلة فقط، على أن يعود الثلاثي أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.



