2024-04-03 20:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، بتعيين العميد زياد القيسي مديرا لإعلام وكالة شؤون الشرطة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بعد سنوات من العمل مديرا للعلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، تم تعيين العميد الدكتور زياد القيسي في منصبه الجديد مديرا لاعلام وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية المسؤولة عن قيادات الشرطة كافة".

ويعد العميد القيسي واحدا من أبرز الإعلاميين في مجال العمل الأمني وقد قدم العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة ويمتلك خبرة واسعة في ميدان عمله ولديه تجربة ثرية في هذا المضمار.