وزير التعليم يعلن الشروع بإجراءات الأتمتة الشاملة

2024-04-03 20:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الشروع بإجراءات الأتمتة الشاملة في دوائر مركز الوزارة وتشكيلاتها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للملاك المتقدم حيث ناقش المجتمعون مسار الإجراءات المسؤولة عن مشروع الأتمتة الذي يشمل جميع دوائر الوزارة وتشكيلاتها على وفق رؤية علمية وإدارية تحقق أهداف المؤسسة التعليمية.

وحث وزير التعليم على تعزيز برامج التعليم المستمر في الجامعات وتكثيف مجالات التطوير ذات الصلة بالمؤسسات الأكاديمية وطواقمها بما يحقق المبتغى المأمول من رسالتها العلمية وإسهامها في التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع نتائج المتابعة الخاصة بملف تطبيق عملية بولونيا في الجامعات وتأشير الاستجابة لفلسفتها ومتطلباتها العلمية والاجرائية في الجامعات الحكومية والأهلية فيما دعا الدوائر المختصة إلى تقديم الحلول الممكنة في معالجة حالات الطلبة على وفق السياقات القانونية المتاحة.