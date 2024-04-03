بعد فاجعة الهارثة.. وزير التربية يعقد جلسة طارئة مع مسؤولي البصرة

2024-04-03 20:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

توجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري حال وصوله محافظة البصرة الى مجلس عزاء ضحايا حادثة الدهس التي راح ضحيتها ستة تلاميذ أبرياء مُقدما التعازي لأهالي الشهداء نيابة عن دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وجه بالتحرك السريع لمواساة عوائل المتوفين والوقوف على ملابسات الحادثة ووضع الحلول العاجلة .

ليتفقد بعدها الجبوري المصابين الراقدين في المستشفى وزيارة الجرحى الذين أُخرِجوا بسلام منها في منازلهم متمنيا لهم الشفاء العاجل يرافقه في مهمته محافظ البصرة أسعد العيداني ومدير عام التربية عبد الحسين العيداني، فيما عقد وزير التربية اجتماعا طارئا مع مجلس المحافظة للوقوف على مسببات الحادث وايجاد المعالجة الفورية المثلى تلافيا لتكرار هكذا حوادث تُثكل العوائل وتُفجِع الوزارة بفقدان أبنائها لا سامح الله