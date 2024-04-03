2024-04-03 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، اختيار 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل ،اختيار 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل".

وأشار إلى أن "منتخبنا الأولمبي يلعب في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند، في النهائيات التي تنطلق في 15 من الشهر الحالي".

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم، بحسب البيان، إن "اللاعبين الـ (25) الذين وقع عليهم الاختيار هم كل من: (كميل سعدي، حسين حسن، حسن عباس، زيد تحسين، احمد مكنزي، يوسف الإمام، رومان دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، كرار سعد، منتظر عبد الأمير ، هلو فايق، زيد إسماعيل، نهاد محمد، كرار محمد، علي جاسم، مصطفى سعدون، آمين الحموي، رضا فاضل، منتظر محمد، محمد هيثم، سالم احمد، حسين عامر، عمر مجباس، حسن خالد)".