وفد الاتحاد الآسيوي يبدي أعجابه بملعب كربلاء الدولي

2024-04-03 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدى الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، أعجابه بمنشآت ملعب كربلاء الدولي.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "برئاسة مدير المسابقات فيه، أنهى وفد الاتحاد الآسيوي زيارته لملعب كربلاء الدولي للوقوف على جاهزية الملعب الذي سيحتضن مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي العهد اللبناني والنهضة العماني منتصف الشهر الحالي، ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي لقارة آسيا في حال تأهل فريق العهد إلى نهائي القارة".وأبدى الوفد، بحسب البيان، "أعجابه الكبير بمنشآت الملعب ومطابقته للمعايير الدولية كونه سبق وأن استضاف العديد من مباريات المنتخبات والأندية الآسيوية والعربية".