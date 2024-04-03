وزير التربية يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على مسببات حادثة الدهس في الهارثة

2024-04-03 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع مجلس المحافظة للوقوف على مسببات حادثة الدهس في الهارثة.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري توجه حال وصوله محافظة البصرة الى مجلس عزاء ضحايا حادثة الدهس التي راح ضحيتها ستة تلاميذ أبرياء مُقدما التعازي لأهالي الشهداء نيابة عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وجه بالتحرك السريع لمواساة عوائل المتوفين والوقوف على ملابسات الحادثة ووضع الحلول العاجلة".وأضاف البيان، أن" الجبوري تفقد بعدها المصابين الراقدين في المستشفى وزيارة الجرحى الذين أُخرِجوا بسلام منها في منازلهم متمنيا لهم الشفاء العاجل يرافقه في مهمته محافظ البصرة أسعد العيداني ومدير عام التربية عبد الحسين العيداني".وتابع البيان أن" وزير التربية عقد اجتماعا طارئا مع مجلس المحافظة للوقوف على مسببات الحادث وإيجاد المعالجة الفورية المثلى تلافيا لتكرار هكذا حوادث تُثكل العوائل وتُفجِع الوزارة بفقدان أبنائها لا سامح الله".