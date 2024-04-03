2024-04-03 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لإدارة موانئ العراق ومجموعة موانئ أبو ظبي.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، استقبل وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، ثاني بن أحمد الزيودي، لبحث العمل المشترك وتعزيز التعاون في قطاعات النقل".وأضاف البيان، أن" الجانبين بحثا إمكانية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بين العراق والإمارات في قطاعات النقل".وقال السعداوي بحسب البيان إنّ "العراق يعمل على تعزيز قدراته الاقتصادية من خلال مشاريع عملاقة في قطاع النقل البحري والشحن"، مبينا ، أن "مشروع طريق التنمية يستهدف ربط الشرق بالغرب".وأوضح أنه "أحد أبرز المشروعات الاقتصادية واللوجستية في العراق، والتي تتطلب قدرات وكفاءات مناسبة".وتابع البيان، أن" اللقاء، تضمن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لإدارة موانئ العراق ومجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تستهدف رفد قطاع النقل العراقي بالخبرات اللازمة لإدارة المشاريع بأحدث أساليب الإدارة في العالم".ولفت البيان الى، أن" وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجیة، أكد أن" الزيارة تستهدف "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والعراق، ورفع حجم التبادل التجاري بین البلدین الشقیقین، عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق المصالح المشتركة".وواصل البيان أن"مدیر عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي أوضح ، أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، يستهدف تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية العراقية، مؤكدا "سنعمل معاً على رسم سیاسة تشغیلیة مشتركة من خلال التعاقد مع كبرى الخطوط الملاحیة العالمیة، من أجل خلق فرص جدیدة لتعزيز التجارة والاستثمار وتحقیق النمو الاقتصادي والازدهار للبلاد".بدوره قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لمجموعة موانئ أبوظبي أن "مذكرة التفاهم ستعمل على "تعزيز نطاق تعاوننا والتزامنا بتقوية العلاقات التجارية بین البلدین الشقیقین"، موضحا أن "مذكرة التفاهم تنص على "استطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغیل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغیرها من البنى التحتیة التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق".