قائمة المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا المؤهلة لدورة باريس

2024-04-03 21:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اختار مدرب المنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، (3 نيسان 2024)، (25) لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون (23 عاماً) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب الاولمبي عبد الجبار هاشم في بيان للاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللاعبين الـ (25) الذين وقع عليهم الاختيار هم كل من: (كميل سعدي، حسين حسن، حسن عباس، زيد تحسين، احمد مكنزي، يوسف الإمام، رومان دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، كرار سعد، منتظر عبد الأمير ، هلو فايق، زيد إسماعيل، نهاد محمد، كرار محمد، علي جاسم، مصطفى سعدون، آمين الحموي، رضا فاضل، منتظر محمد، محمد هيثم، سالم احمد، حسين عامر، عمر مجباس، حسن خالد)".

ويلعب المنتخب الاولمبي في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند، في النهائيات التي تنطلق في 15 من الشهر الحالي.







