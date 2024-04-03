محورها إيران.. "رسائل أمريكية" بانتظار السوداني في واشنطن

2024-04-03 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اعتبر الخبير السياسي العراقي، هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، أن واشنطن ستستغل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لنقل رسائل لإيران لتجنب التصعيد بالمنطقة.

وقال الخبير الخزعلي في حديث لوكالة "نوفوستي": تابعته "بغداد اليوم"، "تحاول الولايات المتحدة تخفيف حدة التوتر في المنطقة من خلال استقبال رئيس حكومة قريبة من "محور المقاومة". ومن الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى وساطة السوداني لتخفيف حدة التوتر أو إجراء حوار مع إيران، أعتقد أن واشنطن ستحمله عددا من الرسائل إلى إيران".

وأضاف: "الوقت الذي تم اختياره لهذه الزيارة وكذلك حقيقة أن الولايات المتحدة لم تستخدم في مجلس الأمن الدولي حق الفيتو ضد القرار الدولي حول وقف إطلاق النار في غزة، يعكس سعي واشنطن إلى وقف التصعيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المتفجر في المنطقة وتأثيره المحتمل على موارد الطاقة وأسعارها".

وفي وقت سابق قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن السوداني سيلتقي أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في 15 نيسان الجاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أن الجانبين سيناقشان "مجموعة من المسائل بما فيها أهم القضايا الإقليمية وجهود الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

كما سيتناولان "آفاق تطور العلاقات بعد انتهاء بعثة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" بالإضافة إلى أفضل أساليب الانتقال إلى التعاون الشامل بين العراق والولايات المتحدة".