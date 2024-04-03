2024-04-03 21:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسة:الفرات نيوز} أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر خلاله عن خالص تعازي العراق، حكومةً وشعباً، باستشهاد الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من رفاقه خلال العدوان الصهيوني، الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

مؤكداً إدانة العراق لهذا العدوان الآثم.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى عمق العلاقات الثتنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية العمل على تعزيزها بما يصبّ في مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أكد سيادته أن استمرار العدوان على غزّة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطق