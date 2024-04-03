السيد الحكيم يدعو قيادات الحكمة التنظيمية إلى الاستعداد للاستحقاق القادم

2024-04-03 21:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

التقينا مساء اليوم وفي رحاب شهر رمضان المبارك جمعا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في بغداد، وباركنا لهم أيام الشهر الفضيل واقتراب عيد الفطر المبارك، ودعوناهم ومن خلالهم إلى استثمار المتبقي من الأيام المباركة في الطاعة والدعاء والصلاة والاستغفار .

?أشرنا إلى قيمة عبادة الصوم بين العبادات حيث يشير الحديث القدسي "الصوم لي وأنا أجزي به"، وبيّنا أهمية التوازن بين العمل وإتمام الواجبات والمسؤوليات وبين العبادات والعمل الصالح.

?أشدنا بدور قيادات الحكمة التنظيمية وانتصارهم لمشروعهم ورد الاعتبار وتحقيق منجز حقيقي تناوله الجميع بالإشادة والإعجاب، وأكدنا أن الأرقام ليست وحدها محط الإشادة والاعتبار إنما العمل المنظم وتوزيع الأدوار وتكاملها.

?دعونا إلى تكثيف الجهود والعمل بواقعية شديدة والاستعداد للاستحقاق القادم، مع أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ وحسن السلوك، وأن تكون على رأس الأولويات، كما شددنا على التمسك بمنهج الاعتدال والوسطية وتلمس أثره داخليا وعلى المستوى الوطني.