2024-04-03 22:00:10 - المصدر: منصة إيشان

بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأن قاعة “كروكوس سيتي هول” قرب موسكو قد تكون عرضة لهجوم إرهابي، تساءل محللون عن “نوعية هذا التحذير والأسباب التي وراءه”. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، لم تذكر أسماءهم، قولهم إنه “قبل أكثر من أسبوعين من قيام الإرهابيين بشن هجوم دموي في […]

ظهرت المقالة لماذا علمت واشنطن بهجوم “كروكوس” الدموي ولم تنتبه موسكو؟ أولاً على Eishan.