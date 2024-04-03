2024-04-03 22:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر خلاله عن خالص تعازي العراق، حكومةً وشعباً، باستشهاد الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من رفاقه خلال العدوان الصهيوني، الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكداً إدانة العراق لهذا العدوان الآثم. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان […]

ظهرت المقالة مستنكراً استهداف القنصلية الإيرانية..السوداني يبلغ رئيسي بأهمية منع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة أولاً على Eishan.