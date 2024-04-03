2024-04-03 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال البارالمبي، اليوم الأربعاء، عن إقامة معسكرا تدريبيا داخليا في العاصمة بغداد ضمن برنامج البطل البارالمبي.وقال مدير المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن" المعسكر يأتي استعدادا للمشاركة في الدورة البارالمبية التي ستقام في باريس الصيف القادم ".وأضاف، أن " وفد المعسكر يتكون من ثمانية أشخاص هم ( جبار طارش رئيسا للوفد وثامر غانم مدربا وعماد عاشور مدربا واللاعبون فارس سعدون ومسلم عقيل ورسول كاظم وأحمد مصطفى ومصطفى سلمان ".وتابع، أن" المعسكر التدريبي الذي يمتد على مدى عشرين يوما يقام من الأول لشهر نيسان الجاري وحتى العشرين منه".