وزير العمل: سنشمل جميع المسنين في دار الرشاد باعانة الحماية الاجتماعية

2024-04-03 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء، شمول جميع مستفيدي الدور الايوائية بالضمان الصحي ضمن حصة هيئة الحماية الاجتماعية.

وقال الاسدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "بدعم وموافقة رئيس مجلس الوزراء سنعمل على شمول جميع المسنين والايتام والمشردين ومستفيدي الدور الايوائية كافة بالضمان الصحي مجاناً"، مشيرا الى أن "هيئة الحماية الاجتماعية ستباشر ابتداءً من يوم غد بشمول النزلاء الجدد في دار رعاية المسنين في الرشاد بالرعاية الاجتماعية بعد اكمال المتطلبات والاجراءات كافة لشمولهم".

واكد أن "حضورنا ومشاركتنا الافطار مع كبار المسنين في هذه الايام المباركة العشر الاواخر من الشهر الفضيل يأتي ضمن اهتماماتنا وواجباتنا الوطنية والانسانية في التواصل مع هذه الشريحة وتقديم الدعم والمساعدة لجميع مستفيدي هذه الدور والاهتمام باحتياجاتهم وتوفير مستلزماتهم كافة من اطعام وكسوة لاشعارهم بانهم جزء اساسي ومهم في المجتمع"، متقدما بـ"الشكر لهم على حسن تلبية الدعوة وحضورهم مأدبة الافطار، ومتمنيا لهم قبول الطاعات وصالح الاعمال".