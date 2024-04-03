وزير الإعمار: رئيس الوزراء يتابع كل المشاريع بشكل تفصيلي

2024-04-03 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع كل المشاريع بشكل تفصيلي ويوجه بإزالة العقبات أمامها.

وقال ريكاني أثناء افتتاح مجسر تقاطع قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنني "أقدم شكري إلى رئيس مجلس الوزراء لدعمه المباشر إلى مشروع جسر قرطبة".

وأضاف، أن "المشاريع تفتتح قبل المدد المحددة لها وبدعم كبير من رئيس الوزراء".

وتابع ريكاني، أن "رئيس الوزراء يتابع بشكل تفصيلي كل المشاريع ويوجه بإزالة العقبات أمامها".