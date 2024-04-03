رئيس الوزراء يفتتح مجسر قرطبة وسط بغداد

2024-04-03 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مجسر قرطبة وسط بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مجسّر تقاطع قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكِّ الاختناقات المرورية، المنجز خلال 200 يوم عمل".

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاحه مجسر قرطبة: وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لأهل بغداد الذين تحملوا طيلة 200 يوم ولكنها معاناة مؤقتة للوصول إلى هذا المنجز"، مبيناً أن "هذا المشروع جاء ضمن تشخيص سابق".

وأضاف أن "الاختناقات المرورية لا تتلاءم مع صورة بغداد، اذ ان العاصمة بغداد تستحق أن تكون في أبهى صورة".

وتابع: أوجه الشكر إلى وزارة الإعمار ووزيرها وملاكاتها، فقد انجز مجسر قرطبة بطريقة عمرانية لأول مرة".

وتابع أنه "في هذه الحكومة يوجد فريق يتسابق لإنجاز المشاريع ولقد وضعنا عنوان الخدمة وانطلقنا في المشاريع، وهناك مشاريع تنفذ في كل أرجاء العراق وبمتابعة مزعجة".

ولفت الى أن "المشاريع الخدمية مقدمةً لإحداث تنمية في البلد، ومشاريع فك الاختناقات تتميز بإنجازها وفق مدة زمنية أقل من المتفق عليها"، مؤكداً أن "العراق يستحق منا هذه المنجزات".

واشار الى أن "العراق يستحق منا هذه المنجزات، وسندعم الشركات التي تنفذ مشاريع فك الاختناقات بدقة وكفاءة ووقت قياسي"، لافتاً الى أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون شبكة طرق".