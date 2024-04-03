المالكي يؤكد ضرورة تحديد جدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق

2024-04-03 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ضرورة تحديد جدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

واشار المالكي، الى "اهمية تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة والاستفادة من في مختلف المجالات" ، معربا عن أمله في ان "تسهم زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تعزيز الشراكة وفتح آفاق ارحب للتعاون ، فضلا عن تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي وتحديد امد زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق .

من جانبها جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".