2024-04-03 22:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع "حسابي".

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم".

وأضاف أن "يوم غد سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي".

وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق ان مشروع حسابي، هو ليس بنك تابع للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الورزاء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.

واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسبما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، اعلنت حكومة اقليم كردستان التوصل لحل مناسب مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.